Alchemist AI (ALCH) Informasjon Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Offisiell nettside: https://www.alchemistai.app/ Teknisk dokument: https://docs.alchemistai.app/docs Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Kjøp ALCH nå!

Alchemist AI (ALCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alchemist AI (ALCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.93M $ 61.93M $ 61.93M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 72.86M $ 72.86M $ 72.86M All-time high: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 All-Time Low: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Nåværende pris: $ 0.07286 $ 0.07286 $ 0.07286 Lær mer om Alchemist AI (ALCH) pris

Alchemist AI (ALCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alchemist AI (ALCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALCHs tokenomics, kan du utforske ALCH tokenets livepris!

Alchemist AI (ALCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALCH nå!

ALCH prisforutsigelse Vil du vite hvor ALCH kan være på vei? Vår ALCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALCH tokenets prisforutsigelse nå!

