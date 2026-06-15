aiPump pris i dag

Sanntids aiPump (AIPUMP) pris i dag er $ 0.00003439, med en 0.44% endring de siste 24 timene. Nåværende AIPUMP til USD konverteringssats er $ 0.00003439 per AIPUMP.

aiPump rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,399.99, med en sirkulerende forsyning på 418.67M AIPUMP. I løpet av de siste 24 timene AIPUMP har den blitt handlet mellom $ 0.00003437(laveste) og $ 0.00003456 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04072074, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003375.

Kortsiktig har AIPUMP beveget seg -- i løpet av den siste timen og -88.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 9.69.

aiPump (AIPUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Volum (24 timer) $ 9.69$ 9.69 $ 9.69 Fullt utvannet markedsverdi $ 34.40K$ 34.40K $ 34.40K Opplagsforsyning 418.67M 418.67M 418.67M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på aiPump er $ 14.40K, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.69. Den sirkulerende forsyningen på AIPUMP er 418.67M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.40K.