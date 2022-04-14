AIMS (AIMS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIMS (AIMS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIMS (AIMS) Informasjon AI Matrix System (AIMS) faces many industries Current situation and drawbacks, such as information asymmetry, non-sharing of resources, non-smooth interaction, A series of industry pain points, such as slow response, high transaction costs, weak security and stability, etc. Introducing artificial intelligence technology and block chain technology to build a block chain and artificial intelligence Ecosystem.

AIMS (AIMS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIMS (AIMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: -- -- -- All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: -- -- -- Lær mer om AIMS (AIMS) pris

AIMS (AIMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIMS (AIMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIMS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIMSs tokenomics, kan du utforske AIMS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AIMS Interessert i å legge til AIMS (AIMS) i porteføljen din?

AIMS (AIMS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AIMS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AIMS nå!

AIMS prisforutsigelse Vil du vite hvor AIMS kan være på vei? Vår AIMS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIMS tokenets prisforutsigelse nå!

