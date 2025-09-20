8chan (8CHAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00032438 24 timer lav $ 0.00034255 24 timer høy All Time High $ 0.00314882 Laveste pris $ 0.00015715 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -4.32% Prisendring (7D) -3.88%

8chan (8CHAN) sanntidsprisen er $0.00032685. I løpet av de siste 24 timene har 8CHAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00032438 og et toppnivå på $ 0.00034255, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 8CHAN er $ 0.00314882, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015715.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 8CHAN endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -4.32% over 24 timer og -3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

8chan (8CHAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 148.24K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 148.24K Opplagsforsyning 451.26M Total forsyning 451,264,115.264682

Nåværende markedsverdi på 8chan er $ 148.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 8CHAN er 451.26M, med en total tilgang på 451264115.264682. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148.24K.