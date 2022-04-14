589 (589) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 589 (589), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

589 (589) Informasjon The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement Offisiell nettside: https://www.589onxrpl.com/ Teknisk dokument: https://www.589onxrpl.com/#road-map Kjøp 589 nå!

589 (589) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 589 (589), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 599.43K $ 599.43K $ 599.43K Total forsyning: $ 5.89B $ 5.89B $ 5.89B Sirkulerende forsyning: $ 5.29B $ 5.29B $ 5.29B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 667.80K $ 667.80K $ 667.80K All-time high: $ 0.00049429 $ 0.00049429 $ 0.00049429 All-Time Low: $ 0.0000951 $ 0.0000951 $ 0.0000951 Nåværende pris: $ 0.00011305 $ 0.00011305 $ 0.00011305 Lær mer om 589 (589) pris

589 (589) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 589 (589) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 589 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 589 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 589s tokenomics, kan du utforske 589 tokenets livepris!

589 prisforutsigelse Vil du vite hvor 589 kan være på vei? Vår 589 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 589 tokenets prisforutsigelse nå!

