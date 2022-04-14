4547 (4547) tokenomics
4547 (4547) Informasjon
4547 is a tribute to the enduring legacy and resilient spirit of Donald Trump, celebrating his journey from the 45th President and eyeing the potential return as the 47th. This token is built for supporters who believe in a comeback, embodying the energy, boldness, and unyielding vision associated with his campaigns. Featuring a bold eagle symbol alongside the classic red, white, and blue, 4547 aims to rally the community and spark a movement. Whether you’re a political enthusiast or just love the game of meme investing, 4547 offers a unique way to join the ride with every trade.
4547 (4547) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 4547 (4547), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
4547 (4547) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak 4547 (4547) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet 4547 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange 4547 tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår 4547s tokenomics, kan du utforske 4547 tokenets livepris!
4547 prisforutsigelse
Vil du vite hvor 4547 kan være på vei? Vår 4547 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.