Daugiau apie ZENY

ZENY Kainos informacija

ZENY Oficiali svetainė

ZENY Tokenomika

ZENY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ZENY logotipas

ZENY kaina (ZENY)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZENY į USD – tiesioginė kaina:

$0.077558
$0.077558$0.077558
-0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ZENY (ZENY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:35:43(UTC+8)

ZENY (ZENY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.076399
$ 0.076399$ 0.076399
24 val. žemiausia
$ 0.077981
$ 0.077981$ 0.077981
24 val. aukščiausia

$ 0.076399
$ 0.076399$ 0.076399

$ 0.077981
$ 0.077981$ 0.077981

$ 0.14713
$ 0.14713$ 0.14713

$ 0.072317
$ 0.072317$ 0.072317

--

-0.54%

+0.30%

+0.30%

ZENY (ZENY) realiojo laiko kaina yra $0.077558. Per pastarąsias 24 valandas ZENY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.076399 iki aukščiausios $ 0.077981 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZENY kaina yra $ 0.14713, o žemiausia – $ 0.072317.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZENY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZENY (ZENY) rinkos informacija

$ 207.37K
$ 207.37K$ 207.37K

--
----

$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M

2.67M
2.67M 2.67M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė ZENY rinkos kapitalizacija yra $ 207.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZENY apyvartoje yra 2.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.76M

ZENY (ZENY) kainos istorija USD

Šiandienos ZENY kainos pokytis į USD: $ -0.00042153373564116.
ZENY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002058777.
ZENY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0115343171.
ZENY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.06600298146431126.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00042153373564116-0.54%
30 dienų$ +0.0002058777+0.27%
60 dienų$ -0.0115343171-14.87%
90 dienų$ -0.06600298146431126-45.97%

Kas yra ZENY (ZENY)

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ZENY (ZENY) išteklius

Oficiali svetainė

ZENY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZENY (ZENY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZENY (ZENY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZENY prognozes.

Peržiūrėkite ZENY kainos prognozę dabar!

ZENY į vietos valiutas

ZENY (ZENY) Tokenomika

Supratimas apie ZENY (ZENY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZENYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZENY (ZENY)

Kiek ZENY(ZENY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZENY kaina USD valiuta yra 0.077558USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZENY į USD kaina?
Dabartinė ZENY kaina USD valiuta yra $ 0.077558. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZENY rinkos kapitalizacija?
ZENY rinkos kapitalizacija yra $ 207.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZENY apyvartoje?
ZENY apyvartoje yra 2.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZENY kaina?
ZENY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14713USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZENY kaina?
ZENY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.072317USD.
Kokia yra ZENY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZENY yra --USD.
Ar ZENY kaina šiais metais kils?
ZENY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZENY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:35:43(UTC+8)

ZENY (ZENY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.