Daugiau apie ZENKO

ZENKO Kainos informacija

ZENKO Baltoji knyga

ZENKO Oficiali svetainė

ZENKO Tokenomika

ZENKO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Zenko Protocol logotipas

Zenko Protocol kaina (ZENKO)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZENKO į USD – tiesioginė kaina:

$0.03539471
$0.03539471$0.03539471
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Zenko Protocol (ZENKO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:18:41(UTC+8)

Zenko Protocol (ZENKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0350834
$ 0.0350834$ 0.0350834
24 val. žemiausia
$ 0.03557675
$ 0.03557675$ 0.03557675
24 val. aukščiausia

$ 0.0350834
$ 0.0350834$ 0.0350834

$ 0.03557675
$ 0.03557675$ 0.03557675

$ 0.076833
$ 0.076833$ 0.076833

$ 0.03016829
$ 0.03016829$ 0.03016829

-0.10%

+0.54%

+0.90%

+0.90%

Zenko Protocol (ZENKO) realiojo laiko kaina yra $0.03535197. Per pastarąsias 24 valandas ZENKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0350834 iki aukščiausios $ 0.03557675 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZENKO kaina yra $ 0.076833, o žemiausia – $ 0.03016829.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZENKO per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – +0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zenko Protocol (ZENKO) rinkos informacija

$ 5.49M
$ 5.49M$ 5.49M

--
----

$ 35.39M
$ 35.39M$ 35.39M

155.00M
155.00M 155.00M

999,999,847.4344364
999,999,847.4344364 999,999,847.4344364

Dabartinė Zenko Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 5.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZENKO apyvartoje yra 155.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999847.4344364. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.39M

Zenko Protocol (ZENKO) kainos istorija USD

Šiandienos Zenko Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.0001886.
Zenko Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0049661033.
Zenko Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0098203459.
Zenko Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002975197927715955.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001886+0.54%
30 dienų$ -0.0049661033-14.04%
60 dienų$ -0.0098203459-27.77%
90 dienų$ -0.002975197927715955-7.76%

Kas yra Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Zenko Protocol (ZENKO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Zenko Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zenko Protocol (ZENKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zenko Protocol (ZENKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zenko Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Zenko Protocol kainos prognozę dabar!

ZENKO į vietos valiutas

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomika

Supratimas apie Zenko Protocol (ZENKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZENKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zenko Protocol (ZENKO)

Kiek Zenko Protocol(ZENKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZENKO kaina USD valiuta yra 0.03535197USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZENKO į USD kaina?
Dabartinė ZENKO kaina USD valiuta yra $ 0.03535197. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zenko Protocol rinkos kapitalizacija?
ZENKO rinkos kapitalizacija yra $ 5.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZENKO apyvartoje?
ZENKO apyvartoje yra 155.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZENKO kaina?
ZENKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.076833USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZENKO kaina?
ZENKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03016829USD.
Kokia yra ZENKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZENKO yra --USD.
Ar ZENKO kaina šiais metais kils?
ZENKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZENKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:18:41(UTC+8)

Zenko Protocol (ZENKO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.