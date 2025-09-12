Daugiau apie $ZBEC

$ZBEC Kainos informacija

$ZBEC Oficiali svetainė

$ZBEC Tokenomika

$ZBEC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ZEBECIAN logotipas

ZEBECIAN kaina ($ZBEC)

Neįtraukta į sąrašą

1 $ZBEC į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ZEBECIAN ($ZBEC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:23:50(UTC+8)

ZEBECIAN ($ZBEC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

+1.74%

+8.12%

+8.12%

ZEBECIAN ($ZBEC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $ZBEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $ZBEC kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $ZBEC per pastarąją valandą pasikeitė +0.88%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZEBECIAN ($ZBEC) rinkos informacija

$ 18.70K
$ 18.70K$ 18.70K

--
----

$ 18.70K
$ 18.70K$ 18.70K

999.32M
999.32M 999.32M

999,321,526.667526
999,321,526.667526 999,321,526.667526

Dabartinė ZEBECIAN rinkos kapitalizacija yra $ 18.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $ZBEC apyvartoje yra 999.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 999321526.667526. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.70K

ZEBECIAN ($ZBEC) kainos istorija USD

Šiandienos ZEBECIAN kainos pokytis į USD: $ 0.
ZEBECIAN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZEBECIAN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZEBECIAN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.74%
30 dienų$ 0-7.50%
60 dienų$ 0-41.27%
90 dienų$ 0--

Kas yra ZEBECIAN ($ZBEC)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ZEBECIAN ($ZBEC) išteklius

Oficiali svetainė

ZEBECIAN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZEBECIAN ($ZBEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZEBECIAN ($ZBEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZEBECIAN prognozes.

Peržiūrėkite ZEBECIAN kainos prognozę dabar!

$ZBEC į vietos valiutas

ZEBECIAN ($ZBEC) Tokenomika

Supratimas apie ZEBECIAN ($ZBEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $ZBECišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZEBECIAN ($ZBEC)

Kiek ZEBECIAN($ZBEC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $ZBEC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $ZBEC į USD kaina?
Dabartinė $ZBEC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZEBECIAN rinkos kapitalizacija?
$ZBEC rinkos kapitalizacija yra $ 18.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $ZBEC apyvartoje?
$ZBEC apyvartoje yra 999.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $ZBEC kaina?
$ZBEC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $ZBEC kaina?
$ZBEC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $ZBEC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $ZBEC yra --USD.
Ar $ZBEC kaina šiais metais kils?
$ZBEC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $ZBEC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:23:50(UTC+8)

ZEBECIAN ($ZBEC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.