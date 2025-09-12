XDEFI kaina (XDEFI)
XDEFI (XDEFI) realiojo laiko kaina yra $0.00738448. Per pastarąsias 24 valandas XDEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00738024 iki aukščiausios $ 0.00738024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDEFI kaina yra $ 2.37, o žemiausia – $ 0.00153848.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDEFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė XDEFI rinkos kapitalizacija yra $ 960.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XDEFI apyvartoje yra 130.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 240000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.77M
Šiandienos XDEFI kainos pokytis į USD: $ 0.
XDEFI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008507858.
XDEFI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0031022311.
XDEFI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.006922790692259396.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.06%
|30 dienų
|$ -0.0008507858
|-11.52%
|60 dienų
|$ -0.0031022311
|-42.01%
|90 dienų
|$ -0.006922790692259396
|-48.38%
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.
