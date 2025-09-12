Daugiau apie WCTC

Wrapped CTC kaina (WCTC)

1 WCTC į USD – tiesioginė kaina:

$0.231477
$0.231477$0.231477
-0.30%1D
USD
Wrapped CTC (WCTC) kainos grafikas realiu laiku
Wrapped CTC (WCTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.224834
$ 0.224834$ 0.224834
24 val. žemiausia
$ 0.23458
$ 0.23458$ 0.23458
24 val. aukščiausia

$ 0.224834
$ 0.224834$ 0.224834

$ 0.23458
$ 0.23458$ 0.23458

$ 0.369622
$ 0.369622$ 0.369622

$ 0.186205
$ 0.186205$ 0.186205

-0.18%

-0.34%

+12.54%

+12.54%

Wrapped CTC (WCTC) realiojo laiko kaina yra $0.231477. Per pastarąsias 24 valandas WCTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.224834 iki aukščiausios $ 0.23458 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WCTC kaina yra $ 0.369622, o žemiausia – $ 0.186205.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WCTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped CTC (WCTC) rinkos informacija

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

6.11M
6.11M 6.11M

6,111,120.050089639
6,111,120.050089639 6,111,120.050089639

Dabartinė Wrapped CTC rinkos kapitalizacija yra $ 1.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WCTC apyvartoje yra 6.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 6111120.050089639. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M

Wrapped CTC (WCTC) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped CTC kainos pokytis į USD: $ -0.0008056156594275.
Wrapped CTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0404774570.
Wrapped CTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0291413802.
Wrapped CTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1142473890312326.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008056156594275-0.34%
30 dienų$ -0.0404774570-17.48%
60 dienų$ -0.0291413802-12.58%
90 dienų$ -0.1142473890312326-33.04%

Kas yra Wrapped CTC (WCTC)

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

Wrapped CTC (WCTC) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped CTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped CTC (WCTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped CTC (WCTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped CTC prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped CTC kainos prognozę dabar!

WCTC į vietos valiutas

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped CTC (WCTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WCTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped CTC (WCTC)

Kiek Wrapped CTC(WCTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WCTC kaina USD valiuta yra 0.231477USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WCTC į USD kaina?
Dabartinė WCTC kaina USD valiuta yra $ 0.231477. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped CTC rinkos kapitalizacija?
WCTC rinkos kapitalizacija yra $ 1.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WCTC apyvartoje?
WCTC apyvartoje yra 6.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WCTC kaina?
WCTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.369622USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WCTC kaina?
WCTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.186205USD.
Kokia yra WCTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WCTC yra --USD.
Ar WCTC kaina šiais metais kils?
WCTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WCTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
