Winter Arc kaina (WINTER)
-0.05%
-12.82%
-25.79%
-25.79%
Winter Arc (WINTER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WINTER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WINTER kaina yra $ 0.02920174, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WINTER per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -12.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Winter Arc rinkos kapitalizacija yra $ 669.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WINTER apyvartoje yra 972.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 972415617.48142. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 669.59K
Šiandienos Winter Arc kainos pokytis į USD: $ -0.00010181660623393.
Winter Arc 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Winter Arc 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Winter Arc 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00010181660623393
|-12.82%
|30 dienų
|$ 0
|-43.00%
|60 dienų
|$ 0
|+174.89%
|90 dienų
|$ 0
|--
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
