Virus Protocol kaina (VIRUS)

1 VIRUS į USD – tiesioginė kaina:

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Virus Protocol (VIRUS) kainos grafikas realiu laiku
Virus Protocol (VIRUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Virus Protocol (VIRUS) realiojo laiko kaina yra $0.00003768. Per pastarąsias 24 valandas VIRUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003766 iki aukščiausios $ 0.00004767 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIRUS kaina yra $ 0.00426563, o žemiausia – $ 0.00000802.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIRUS per pastarąją valandą pasikeitė -3.96%, per 24 valandas – -17.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Virus Protocol (VIRUS) rinkos informacija

Dabartinė Virus Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 37.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VIRUS apyvartoje yra 997.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 997239913.641836. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.38K

Virus Protocol (VIRUS) kainos istorija USD

Šiandienos Virus Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Virus Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000157065.
Virus Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000749886.
Virus Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000026718280520541992.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0-17.64%
30 dienų$ +0.0000157065+41.68%
60 dienų$ +0.0000749886+199.01%
90 dienų$ +0.000026718280520541992+243.74%

Kas yra Virus Protocol (VIRUS)

The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.

Virus Protocol (VIRUS) išteklius

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomika

Supratimas apie Virus Protocol (VIRUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIRUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Virus Protocol (VIRUS)

Kiek Virus Protocol(VIRUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIRUS kaina USD valiuta yra 0.00003768USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIRUS į USD kaina?
Dabartinė VIRUS kaina USD valiuta yra $ 0.00003768. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Virus Protocol rinkos kapitalizacija?
VIRUS rinkos kapitalizacija yra $ 37.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIRUS apyvartoje?
VIRUS apyvartoje yra 997.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIRUS kaina?
VIRUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00426563USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIRUS kaina?
VIRUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000802USD.
Kokia yra VIRUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIRUS yra --USD.
Ar VIRUS kaina šiais metais kils?
VIRUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIRUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
