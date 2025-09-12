Daugiau apie $VIBE

$VIBE Kainos informacija

$VIBE Tokenomika

$VIBE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VIBE logotipas

VIBE kaina ($VIBE)

Neįtraukta į sąrašą

1 $VIBE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
VIBE ($VIBE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:06:35(UTC+8)

VIBE ($VIBE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.18%

+0.18%

VIBE ($VIBE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $VIBE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $VIBE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $VIBE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VIBE ($VIBE) rinkos informacija

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

997.52M
997.52M 997.52M

997,522,040.194743
997,522,040.194743 997,522,040.194743

Dabartinė VIBE rinkos kapitalizacija yra $ 10.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $VIBE apyvartoje yra 997.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 997522040.194743. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.65K

VIBE ($VIBE) kainos istorija USD

Šiandienos VIBE kainos pokytis į USD: $ 0.
VIBE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VIBE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VIBE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+23.41%
60 dienų$ 0+14.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra VIBE ($VIBE)

Just spread some good and loved vibes ! 🐇💞 We are are to change the vision of Solana. No more Pvp or Rug, only good and loved vibes ! I try to construct a community. I want people come in he project because he like my vision or the meme and not in only goal to make monay easilly. Cook some meme, discuss from all and nothing, enjoy some good word, just Love and Vibe ! Thenroad can be difficultnbe the rewar can be great.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

VIBE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VIBE ($VIBE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VIBE ($VIBE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VIBE prognozes.

Peržiūrėkite VIBE kainos prognozę dabar!

$VIBE į vietos valiutas

VIBE ($VIBE) Tokenomika

Supratimas apie VIBE ($VIBE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $VIBEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VIBE ($VIBE)

Kiek VIBE($VIBE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $VIBE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $VIBE į USD kaina?
Dabartinė $VIBE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VIBE rinkos kapitalizacija?
$VIBE rinkos kapitalizacija yra $ 10.65KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $VIBE apyvartoje?
$VIBE apyvartoje yra 997.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $VIBE kaina?
$VIBE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $VIBE kaina?
$VIBE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $VIBE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $VIBE yra --USD.
Ar $VIBE kaina šiais metais kils?
$VIBE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $VIBE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:06:35(UTC+8)

VIBE ($VIBE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.