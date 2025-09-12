Daugiau apie VFOX

1 VFOX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00977495
$0.00977495
-0.20%1D
USD
VFOX (VFOX) kainos grafikas realiu laiku
VFOX (VFOX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00976549
$ 0.00976549
24 val. žemiausia
$ 0.00981122
$ 0.00981122
24 val. aukščiausia

$ 0.00976549
$ 0.00976549

$ 0.00981122
$ 0.00981122

$ 5.28
$ 5.28

$ 0.00752955
$ 0.00752955

--

-0.26%

+5.42%

+5.42%

VFOX (VFOX) realiojo laiko kaina yra $0.00977495. Per pastarąsias 24 valandas VFOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00976549 iki aukščiausios $ 0.00981122 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VFOX kaina yra $ 5.28, o žemiausia – $ 0.00752955.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VFOX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VFOX (VFOX) rinkos informacija

$ 205.23K
$ 205.23K

--
----

$ 205.27K
$ 205.27K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Dabartinė VFOX rinkos kapitalizacija yra $ 205.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VFOX apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 205.27K

VFOX (VFOX) kainos istorija USD

Šiandienos VFOX kainos pokytis į USD: $ 0.
VFOX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009295361.
VFOX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022542109.
VFOX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000170466854928602.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.26%
30 dienų$ +0.0009295361+9.51%
60 dienų$ +0.0022542109+23.06%
90 dienų$ +0.000170466854928602+1.77%

Kas yra VFOX (VFOX)

VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

VFOX (VFOX) išteklius

Oficiali svetainė

VFOX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VFOX (VFOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VFOX (VFOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VFOX prognozes.

Peržiūrėkite VFOX kainos prognozę dabar!

VFOX į vietos valiutas

VFOX (VFOX) Tokenomika

Supratimas apie VFOX (VFOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VFOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VFOX (VFOX)

Kiek VFOX(VFOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VFOX kaina USD valiuta yra 0.00977495USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VFOX į USD kaina?
Dabartinė VFOX kaina USD valiuta yra $ 0.00977495. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VFOX rinkos kapitalizacija?
VFOX rinkos kapitalizacija yra $ 205.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VFOX apyvartoje?
VFOX apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VFOX kaina?
VFOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.28USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VFOX kaina?
VFOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00752955USD.
Kokia yra VFOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VFOX yra --USD.
Ar VFOX kaina šiais metais kils?
VFOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VFOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.