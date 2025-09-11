Verus kaina (VRSC)
Verus (VRSC) realiojo laiko kaina yra $1.66. Per pastarąsias 24 valandas VRSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.6 iki aukščiausios $ 1.85 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VRSC kaina yra $ 6.74, o žemiausia – $ 0.00177843.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VRSC per pastarąją valandą pasikeitė +0.86%, per 24 valandas – -3.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Verus rinkos kapitalizacija yra $ 131.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VRSC apyvartoje yra 79.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 79282900.9600528. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 131.22M
Šiandienos Verus kainos pokytis į USD: $ -0.060897838868851.
Verus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4062400140.
Verus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4211644100.
Verus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.820515626137648.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.060897838868851
|-3.54%
|30 dienų
|$ -0.4062400140
|-24.47%
|60 dienų
|$ -0.4211644100
|-25.37%
|90 dienų
|$ -0.820515626137648
|-33.07%
Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.
