Vertcoin logotipas

Vertcoin kaina (VTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 VTC į USD – tiesioginė kaina:

$0.065604
$0.065604$0.065604
+1.10%1D
mexc
USD
Vertcoin (VTC) kainos grafikas realiu laiku
Vertcoin (VTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.064452
$ 0.064452$ 0.064452
24 val. žemiausia
$ 0.067821
$ 0.067821$ 0.067821
24 val. aukščiausia

$ 0.064452
$ 0.064452$ 0.064452

$ 0.067821
$ 0.067821$ 0.067821

$ 9.8
$ 9.8$ 9.8

$ 0.00634731
$ 0.00634731$ 0.00634731

+0.51%

+1.45%

+8.10%

+8.10%

Vertcoin (VTC) realiojo laiko kaina yra $0.065666. Per pastarąsias 24 valandas VTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.064452 iki aukščiausios $ 0.067821. Visų laikų aukščiausia VTC kaina yra $ 9.8, o žemiausia – $ 0.00634731.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.10%.

Vertcoin (VTC) rinkos informacija

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

--
----

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

72.87M
72.87M 72.87M

72,865,761.30663465
72,865,761.30663465 72,865,761.30663465

Dabartinė Vertcoin rinkos kapitalizacija yra $ 4.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VTC apyvartoje yra 72.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 72865761.30663465. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.78M

Vertcoin (VTC) kainos istorija USD

Šiandienos Vertcoin kainos pokytis į USD: $ +0.0009401.
Vertcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0050352294.
Vertcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035381037.
Vertcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015122491889383.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0009401+1.45%
30 dienų$ -0.0050352294-7.66%
60 dienų$ -0.0035381037-5.38%
90 dienų$ +0.0015122491889383+2.36%

Kas yra Vertcoin (VTC)

Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000).

Vertcoin (VTC) Tokenomika

Supratimas apie Vertcoin (VTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vertcoin (VTC)

Kiek Vertcoin(VTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VTC kaina USD valiuta yra 0.065666USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VTC į USD kaina?
Dabartinė VTC kaina USD valiuta yra $ 0.065666. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vertcoin rinkos kapitalizacija?
VTC rinkos kapitalizacija yra $ 4.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VTC apyvartoje?
VTC apyvartoje yra 72.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VTC kaina?
VTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.8USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VTC kaina?
VTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00634731USD.
Kokia yra VTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VTC yra --USD.
Ar VTC kaina šiais metais kils?
VTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
