Daugiau apie VERSA

VERSA Kainos informacija

VERSA Oficiali svetainė

VERSA Tokenomika

VERSA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

VersaGames logotipas

VersaGames kaina (VERSA)

Neįtraukta į sąrašą

1 VERSA į USD – tiesioginė kaina:

$0.01242766
$0.01242766$0.01242766
-1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
VersaGames (VERSA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:15:13(UTC+8)

VersaGames (VERSA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01234447
$ 0.01234447$ 0.01234447
24 val. žemiausia
$ 0.01298831
$ 0.01298831$ 0.01298831
24 val. aukščiausia

$ 0.01234447
$ 0.01234447$ 0.01234447

$ 0.01298831
$ 0.01298831$ 0.01298831

$ 0.100492
$ 0.100492$ 0.100492

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.14%

-8.22%

-8.22%

VersaGames (VERSA) realiojo laiko kaina yra $0.01242766. Per pastarąsias 24 valandas VERSA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01234447 iki aukščiausios $ 0.01298831 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VERSA kaina yra $ 0.100492, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VERSA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VersaGames (VERSA) rinkos informacija

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

108.10M
108.10M 108.10M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

Dabartinė VersaGames rinkos kapitalizacija yra $ 1.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VERSA apyvartoje yra 108.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 320000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.98M

VersaGames (VERSA) kainos istorija USD

Šiandienos VersaGames kainos pokytis į USD: $ -0.0001438744279434.
VersaGames 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010363264.
VersaGames 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011856907.
VersaGames 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0100035390243462893.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001438744279434-1.14%
30 dienų$ -0.0010363264-8.33%
60 dienų$ +0.0011856907+9.54%
90 dienų$ +0.0100035390243462893+412.67%

Kas yra VersaGames (VERSA)

VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

VersaGames (VERSA) išteklius

Oficiali svetainė

VersaGames kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VersaGames (VERSA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VersaGames (VERSA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VersaGames prognozes.

Peržiūrėkite VersaGames kainos prognozę dabar!

VERSA į vietos valiutas

VersaGames (VERSA) Tokenomika

Supratimas apie VersaGames (VERSA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VERSAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VersaGames (VERSA)

Kiek VersaGames(VERSA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VERSA kaina USD valiuta yra 0.01242766USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VERSA į USD kaina?
Dabartinė VERSA kaina USD valiuta yra $ 0.01242766. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VersaGames rinkos kapitalizacija?
VERSA rinkos kapitalizacija yra $ 1.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VERSA apyvartoje?
VERSA apyvartoje yra 108.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VERSA kaina?
VERSA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.100492USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VERSA kaina?
VERSA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VERSA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VERSA yra --USD.
Ar VERSA kaina šiais metais kils?
VERSA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VERSA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:15:13(UTC+8)

VersaGames (VERSA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.