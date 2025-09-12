Daugiau apie $VENKO

VENKO kaina ($VENKO)

Neįtraukta į sąrašą

1 $VENKO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.60%1D
mexc
USD
VENKO ($VENKO) kainos grafikas realiu laiku
VENKO ($VENKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001166
$ 0.00001166$ 0.00001166

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+2.62%

+12.02%

+12.02%

VENKO ($VENKO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $VENKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $VENKO kaina yra $ 0.00001166, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $VENKO per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +2.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VENKO ($VENKO) rinkos informacija

$ 31.39K
$ 31.39K$ 31.39K

--
----

$ 52.55K
$ 52.55K$ 52.55K

597.09B
597.09B 597.09B

999,663,038,205.8884
999,663,038,205.8884 999,663,038,205.8884

Dabartinė VENKO rinkos kapitalizacija yra $ 31.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $VENKO apyvartoje yra 597.09B vienetų, o bendras kiekis siekia 999663038205.8884. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.55K

VENKO ($VENKO) kainos istorija USD

Šiandienos VENKO kainos pokytis į USD: $ 0.
VENKO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VENKO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VENKO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.62%
30 dienų$ 0+25.81%
60 dienų$ 0+48.22%
90 dienų$ 0--

Kas yra VENKO ($VENKO)

This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

VENKO ($VENKO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

VENKO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VENKO ($VENKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VENKO ($VENKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VENKO prognozes.

Peržiūrėkite VENKO kainos prognozę dabar!

$VENKO į vietos valiutas

VENKO ($VENKO) Tokenomika

Supratimas apie VENKO ($VENKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $VENKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VENKO ($VENKO)

Kiek VENKO($VENKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $VENKO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $VENKO į USD kaina?
Dabartinė $VENKO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VENKO rinkos kapitalizacija?
$VENKO rinkos kapitalizacija yra $ 31.39KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $VENKO apyvartoje?
$VENKO apyvartoje yra 597.09BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $VENKO kaina?
$VENKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00001166USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $VENKO kaina?
$VENKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $VENKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $VENKO yra --USD.
Ar $VENKO kaina šiais metais kils?
$VENKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $VENKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.