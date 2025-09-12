Daugiau apie VETH

VETH Kainos informacija

VETH Baltoji knyga

VETH Oficiali svetainė

VETH Tokenomika

VETH Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Vector ETH logotipas

Vector ETH kaina (VETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 VETH į USD – tiesioginė kaina:

$3,426.79
$3,426.79$3,426.79
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Vector ETH (VETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:04:18(UTC+8)

Vector ETH (VETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,578.48
$ 4,578.48$ 4,578.48

$ 737.87
$ 737.87$ 737.87

--

--

+0.63%

+0.63%

Vector ETH (VETH) realiojo laiko kaina yra $3,426.79. Per pastarąsias 24 valandas VETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VETH kaina yra $ 4,578.48, o žemiausia – $ 737.87.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VETH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vector ETH (VETH) rinkos informacija

$ 101.21K
$ 101.21K$ 101.21K

--
----

$ 101.21K
$ 101.21K$ 101.21K

29.54
29.54 29.54

29.53610023555432
29.53610023555432 29.53610023555432

Dabartinė Vector ETH rinkos kapitalizacija yra $ 101.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VETH apyvartoje yra 29.54 vienetų, o bendras kiekis siekia 29.53610023555432. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.21K

Vector ETH (VETH) kainos istorija USD

Šiandienos Vector ETH kainos pokytis į USD: $ 0.
Vector ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -667.8645797290.
Vector ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,035.0252528470.
Vector ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -667.8645797290-19.48%
60 dienų$ +1,035.0252528470+30.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra Vector ETH (VETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Vector ETH (VETH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Vector ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vector ETH (VETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vector ETH (VETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vector ETH prognozes.

Peržiūrėkite Vector ETH kainos prognozę dabar!

VETH į vietos valiutas

Vector ETH (VETH) Tokenomika

Supratimas apie Vector ETH (VETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vector ETH (VETH)

Kiek Vector ETH(VETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VETH kaina USD valiuta yra 3,426.79USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VETH į USD kaina?
Dabartinė VETH kaina USD valiuta yra $ 3,426.79. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vector ETH rinkos kapitalizacija?
VETH rinkos kapitalizacija yra $ 101.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VETH apyvartoje?
VETH apyvartoje yra 29.54USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VETH kaina?
VETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,578.48USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VETH kaina?
VETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 737.87USD.
Kokia yra VETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VETH yra --USD.
Ar VETH kaina šiais metais kils?
VETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:04:18(UTC+8)

Vector ETH (VETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.