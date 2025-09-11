Daugiau apie UTON

uTON kaina (UTON)

$3.07
0.00%1D
uTON (UTON) kainos grafikas realiu laiku
uTON (UTON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 7.07
$ 2.47
--

--

-3.09%

-3.09%

uTON (UTON) realiojo laiko kaina yra $3.07. Per pastarąsias 24 valandas UTON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UTON kaina yra $ 7.07, o žemiausia – $ 2.47.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UTON per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

uTON (UTON) rinkos informacija

$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M

--
----

$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M

3.05M
3.05M 3.05M

3,046,533.862719763
3,046,533.862719763 3,046,533.862719763

Dabartinė uTON rinkos kapitalizacija yra $ 9.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UTON apyvartoje yra 3.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 3046533.862719763. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.36M

uTON (UTON) kainos istorija USD

Šiandienos uTON kainos pokytis į USD: $ 0.
uTON 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2185661940.
uTON 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1084087610.
uTON 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.2185661940-7.11%
60 dienų$ +0.1084087610+3.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra uTON (UTON)

UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop.

uTON (UTON) išteklius

Oficiali svetainė

uTON kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos uTON (UTON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų uTON (UTON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes uTON prognozes.

Peržiūrėkite uTON kainos prognozę dabar!

UTON į vietos valiutas

uTON (UTON) Tokenomika

Supratimas apie uTON (UTON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UTONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie uTON (UTON)

Kiek uTON(UTON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UTON kaina USD valiuta yra 3.07USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UTON į USD kaina?
Dabartinė UTON kaina USD valiuta yra $ 3.07. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra uTON rinkos kapitalizacija?
UTON rinkos kapitalizacija yra $ 9.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UTON apyvartoje?
UTON apyvartoje yra 3.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UTON kaina?
UTON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UTON kaina?
UTON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.47USD.
Kokia yra UTON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UTON yra --USD.
Ar UTON kaina šiais metais kils?
UTON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UTON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.