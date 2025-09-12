Daugiau apie USTX

UpStable kaina (USTX)

Neįtraukta į sąrašą

1 USTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00299642
$0.00299642$0.00299642
0.00%1D
USD
UpStable (USTX) kainos grafikas realiu laiku
UpStable (USTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.058009
$ 0.058009$ 0.058009

$ 0.00192267
$ 0.00192267$ 0.00192267

--

--

-3.89%

-3.89%

UpStable (USTX) realiojo laiko kaina yra $0.00299642. Per pastarąsias 24 valandas USTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USTX kaina yra $ 0.058009, o žemiausia – $ 0.00192267.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USTX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UpStable (USTX) rinkos informacija

$ 18.59K
$ 18.59K$ 18.59K

--
----

$ 79.80K
$ 79.80K$ 79.80K

6.20M
6.20M 6.20M

26,631,703.435091
26,631,703.435091 26,631,703.435091

Dabartinė UpStable rinkos kapitalizacija yra $ 18.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USTX apyvartoje yra 6.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 26631703.435091. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.80K

UpStable (USTX) kainos istorija USD

Šiandienos UpStable kainos pokytis į USD: $ 0.
UpStable 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003944688.
UpStable 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002863726.
UpStable 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0003944688-13.16%
60 dienų$ -0.0002863726-9.55%
90 dienų$ 0--

Kas yra UpStable (USTX)

USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!

UpStable (USTX) išteklius

UpStable kainos prognozė (USD)

USTX į vietos valiutas

UpStable (USTX) Tokenomika

Supratimas apie UpStable (USTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UpStable (USTX)

Kiek UpStable(USTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USTX kaina USD valiuta yra 0.00299642USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USTX į USD kaina?
Dabartinė USTX kaina USD valiuta yra $ 0.00299642. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UpStable rinkos kapitalizacija?
USTX rinkos kapitalizacija yra $ 18.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USTX apyvartoje?
USTX apyvartoje yra 6.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USTX kaina?
USTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.058009USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USTX kaina?
USTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00192267USD.
Kokia yra USTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USTX yra --USD.
Ar USTX kaina šiais metais kils?
USTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.