UpStable kaina (USTX)
--
--
-3.89%
-3.89%
UpStable (USTX) realiojo laiko kaina yra $0.00299642. Per pastarąsias 24 valandas USTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USTX kaina yra $ 0.058009, o žemiausia – $ 0.00192267.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USTX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė UpStable rinkos kapitalizacija yra $ 18.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USTX apyvartoje yra 6.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 26631703.435091. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.80K
Šiandienos UpStable kainos pokytis į USD: $ 0.
UpStable 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003944688.
UpStable 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002863726.
UpStable 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0003944688
|-13.16%
|60 dienų
|$ -0.0002863726
|-9.55%
|90 dienų
|$ 0
|--
USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!
