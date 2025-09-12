Daugiau apie MBXN

UpBots Token logotipas

UpBots Token kaina (MBXN)

Neįtraukta į sąrašą

1 MBXN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004332
-0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
UpBots Token (MBXN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:29:07(UTC+8)

UpBots Token (MBXN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00043221
24 val. žemiausia
$ 0.00043519
24 val. aukščiausia

$ 0.00043221
$ 0.00043519
$ 0.10274
$ 0.00001656
--

-0.17%

+8.29%

+8.29%

UpBots Token (MBXN) realiojo laiko kaina yra $0.0004332. Per pastarąsias 24 valandas MBXN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00043221 iki aukščiausios $ 0.00043519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBXN kaina yra $ 0.10274, o žemiausia – $ 0.00001656.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBXN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UpBots Token (MBXN) rinkos informacija

$ 216.60K
--
----

$ 216.60K
500.00M
500,000,000.0
Dabartinė UpBots Token rinkos kapitalizacija yra $ 216.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MBXN apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 216.60K

UpBots Token (MBXN) kainos istorija USD

Šiandienos UpBots Token kainos pokytis į USD: $ 0.
UpBots Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000395975.
UpBots Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002715165.
UpBots Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001801571775511488.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.17%
30 dienų$ -0.0000395975-9.14%
60 dienų$ -0.0002715165-62.67%
90 dienų$ -0.0001801571775511488-29.37%

Kas yra UpBots Token (MBXN)

UpBots token

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

UpBots Token (MBXN) išteklius

Oficiali svetainė

UpBots Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UpBots Token (MBXN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UpBots Token (MBXN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UpBots Token prognozes.

Peržiūrėkite UpBots Token kainos prognozę dabar!

MBXN į vietos valiutas

UpBots Token (MBXN) Tokenomika

Supratimas apie UpBots Token (MBXN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBXNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UpBots Token (MBXN)

Kiek UpBots Token(MBXN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBXN kaina USD valiuta yra 0.0004332USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBXN į USD kaina?
Dabartinė MBXN kaina USD valiuta yra $ 0.0004332. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UpBots Token rinkos kapitalizacija?
MBXN rinkos kapitalizacija yra $ 216.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBXN apyvartoje?
MBXN apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBXN kaina?
MBXN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10274USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBXN kaina?
MBXN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001656USD.
Kokia yra MBXN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBXN yra --USD.
Ar MBXN kaina šiais metais kils?
MBXN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBXN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.