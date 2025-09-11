Universal BTC kaina (UNIBTC)
-0.49%
+0.39%
+2.55%
+2.55%
Universal BTC (UNIBTC) realiojo laiko kaina yra $113,188. Per pastarąsias 24 valandas UNIBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 112,448 iki aukščiausios $ 113,805 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNIBTC kaina yra $ 124,390, o žemiausia – $ 35,703.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNIBTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.49%, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Universal BTC rinkos kapitalizacija yra $ 226.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UNIBTC apyvartoje yra 2.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 2292.30947483. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 259.15M
Šiandienos Universal BTC kainos pokytis į USD: $ +435.88.
Universal BTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,681.9537072000.
Universal BTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,174.3008660000.
Universal BTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +10,633.28444704683.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +435.88
|+0.39%
|30 dienų
|$ -4,681.9537072000
|-4.13%
|60 dienų
|$ -3,174.3008660000
|-2.80%
|90 dienų
|$ +10,633.28444704683
|+10.37%
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
