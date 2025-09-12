Underdog kaina (UNDERDOG)
+0.14%
+1.22%
+11.57%
+11.57%
Underdog (UNDERDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UNDERDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNDERDOG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNDERDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Underdog rinkos kapitalizacija yra $ 15.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UNDERDOG apyvartoje yra 993.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 993477953.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.62K
Šiandienos Underdog kainos pokytis į USD: $ 0.
Underdog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Underdog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Underdog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.22%
|30 dienų
|$ 0
|-5.52%
|60 dienų
|$ 0
|-40.31%
|90 dienų
|$ 0
|--
Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.
