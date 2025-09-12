Daugiau apie USAM

Uncle Sam logotipas

Uncle Sam kaina (USAM)

Neįtraukta į sąrašą

1 USAM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.40%1D
mexc
USD
Uncle Sam (USAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:38(UTC+8)

Uncle Sam (USAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+4.43%

+20.28%

+20.28%

Uncle Sam (USAM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas USAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USAM kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USAM per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +4.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Uncle Sam (USAM) rinkos informacija

$ 17.95K
$ 17.95K$ 17.95K

--
----

$ 17.95K
$ 17.95K$ 17.95K

313.19B
313.19B 313.19B

313,185,200,000.0
313,185,200,000.0 313,185,200,000.0

Dabartinė Uncle Sam rinkos kapitalizacija yra $ 17.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USAM apyvartoje yra 313.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 313185200000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.95K

Uncle Sam (USAM) kainos istorija USD

Šiandienos Uncle Sam kainos pokytis į USD: $ 0.
Uncle Sam 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Uncle Sam 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Uncle Sam 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.43%
30 dienų$ 0-69.41%
60 dienų$ 0-75.93%
90 dienų$ 0--

Kas yra Uncle Sam (USAM)

Uncle Sam Coin ($USAM) isn’t just another coin in your wallet — it’s your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam’s done with taxes and dull tokens — he’s here to say: ‘More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!’ Liquidity’s locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let’s light up crypto history!"

Uncle Sam (USAM) išteklius

Uncle Sam kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Uncle Sam (USAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Uncle Sam (USAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Uncle Sam prognozes.

Peržiūrėkite Uncle Sam kainos prognozę dabar!

USAM į vietos valiutas

Uncle Sam (USAM) Tokenomika

Supratimas apie Uncle Sam (USAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Uncle Sam (USAM)

Kiek Uncle Sam(USAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USAM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USAM į USD kaina?
Dabartinė USAM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Uncle Sam rinkos kapitalizacija?
USAM rinkos kapitalizacija yra $ 17.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USAM apyvartoje?
USAM apyvartoje yra 313.19BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USAM kaina?
USAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USAM kaina?
USAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra USAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USAM yra --USD.
Ar USAM kaina šiais metais kils?
USAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:38(UTC+8)

Uncle Sam (USAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

