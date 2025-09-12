Daugiau apie UME

UME kaina (UME)

Neįtraukta į sąrašą

1 UME į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.10%1D
UME (UME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:43:40(UTC+8)

UME (UME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+1.15%

+11.16%

+11.16%

UME (UME) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UME kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UME per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UME (UME) rinkos informacija

$ 36.04K
$ 36.04K$ 36.04K

--
----

$ 36.04K
$ 36.04K$ 36.04K

999.66M
999.66M 999.66M

999,661,679.301682
999,661,679.301682 999,661,679.301682

Dabartinė UME rinkos kapitalizacija yra $ 36.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UME apyvartoje yra 999.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 999661679.301682. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.04K

UME (UME) kainos istorija USD

Šiandienos UME kainos pokytis į USD: $ 0.
UME 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UME 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UME 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.15%
30 dienų$ 0+16.13%
60 dienų$ 0+16.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra UME (UME)

Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

UME (UME) išteklius

Oficiali svetainė

UME kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UME (UME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UME (UME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UME prognozes.

Peržiūrėkite UME kainos prognozę dabar!

UME į vietos valiutas

UME (UME) Tokenomika

Supratimas apie UME (UME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UME (UME)

Kiek UME(UME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UME kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UME į USD kaina?
Dabartinė UME kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UME rinkos kapitalizacija?
UME rinkos kapitalizacija yra $ 36.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UME apyvartoje?
UME apyvartoje yra 999.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UME kaina?
UME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UME kaina?
UME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UME yra --USD.
Ar UME kaina šiais metais kils?
UME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.