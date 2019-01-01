TypeAI (TYPE) Tokenomika
TypeAI (TYPE) Informacija
Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions
TypeAI (TYPE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius TypeAI (TYPE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
TypeAI (TYPE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TypeAI (TYPE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TYPE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TYPE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TYPE tokenomiką, galite peržiūrėti TYPE tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.