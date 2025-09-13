TypeAI (TYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite TypeAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte TypeAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

TypeAI kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
TypeAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, TypeAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.164362 prekybos kainą 2025 m.

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, TypeAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.172580 prekybos kainą 2026 m.

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TYPE ateities kaina yra $ 0.181209 su 10.25% augimo norma.

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TYPE ateities kaina yra $ 0.190269 su 15.76% augimo norma.

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.199783, o augimo norma – 21.55%.

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.209772, o augimo norma – 27.63%.

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. TypeAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.341696 prekybos kainą.

TypeAI (TYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. TypeAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.556588 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.164362
    0.00%
  • 2026
    $ 0.172580
    5.00%
  • 2027
    $ 0.181209
    10.25%
  • 2028
    $ 0.190269
    15.76%
  • 2029
    $ 0.199783
    21.55%
  • 2030
    $ 0.209772
    27.63%
  • 2031
    $ 0.220260
    34.01%
  • 2032
    $ 0.231273
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.242837
    47.75%
  • 2034
    $ 0.254979
    55.13%
  • 2035
    $ 0.267728
    62.89%
  • 2036
    $ 0.281114
    71.03%
  • 2037
    $ 0.295170
    79.59%
  • 2038
    $ 0.309929
    88.56%
  • 2039
    $ 0.325425
    97.99%
  • 2040
    $ 0.341696
    107.89%
Trumpalaikės TypeAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.164362
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.164384
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.164519
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.165037
    0.41%
TypeAI (TYPE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TYPE kaina yra $0.164362. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

TypeAI (TYPE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.164384. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

TypeAI (TYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.164519. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

TypeAI (TYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TYPE kaina yra $0.165037. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė TypeAI kainų statistika

--

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

9.50M
9.50M 9.50M

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TYPE turi 9.50M apyvartą ir $ 1.56M bendrą rinkos kapitalizaciją.

TypeAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje TypeAI, dabartinė TypeAI kaina yra 0.164362USD. Apyvartinė TypeAI (TYPE) pasiūla yra 9.50M TYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,562,921.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.19%
    $ 0.001926
    $ 0.169232
    $ 0.161331
  • 7 dienos
    -8.96%
    $ -0.014735
    $ 0.296729
    $ 0.155607
  • 30 dienų
    -43.96%
    $ -0.072267
    $ 0.296729
    $ 0.155607
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas TypeAI kaina pasikeitė $0.001926, atspindinti 1.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas TypeAI buvo prekiaujama aukščiausia $0.296729 ir žemiausia $0.155607. Kainos pokytis buvo -8.96%. Ši naujausia tendencija parodo TYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį TypeAI įvyko -43.96%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.072267 vertę. Tai rodo, kad TYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia TypeAI (TYPE) kainų prognozės modulis?

TypeAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius TypeAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti TypeAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą TypeAI potencialą.

Kodėl TYPE kainų prognozė yra svarbi?

TYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.