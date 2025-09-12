TRDGtoken kaina (TRDG)
TRDGtoken (TRDG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRDG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRDG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRDG per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -60.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -58.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TRDGtoken rinkos kapitalizacija yra $ 94.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRDG apyvartoje yra 31,788.71T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+17. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 295.70K
Šiandienos TRDGtoken kainos pokytis į USD: $ 0.
TRDGtoken 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TRDGtoken 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TRDGtoken 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-60.89%
|30 dienų
|$ 0
|-16.83%
|60 dienų
|$ 0
|-50.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!
