TOR logotipas

TOR kaina (TOR)

Neįtraukta į sąrašą

1 TOR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01676869
$0.01676869$0.01676869
0.00%1D
mexc
USD
TOR (TOR) kainos grafikas realiu laiku
TOR (TOR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 20.14
$ 20.14$ 20.14

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+704.57%

+704.57%

TOR (TOR) realiojo laiko kaina yra $0.01676869. Per pastarąsias 24 valandas TOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOR kaina yra $ 20.14, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +704.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TOR (TOR) rinkos informacija

$ 286.25K
$ 286.25K$ 286.25K

--
----

$ 286.25K
$ 286.25K$ 286.25K

17.07M
17.07M 17.07M

17,070,481.49032999
17,070,481.49032999 17,070,481.49032999

Dabartinė TOR rinkos kapitalizacija yra $ 286.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TOR apyvartoje yra 17.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 17070481.49032999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 286.25K

TOR (TOR) kainos istorija USD

Šiandienos TOR kainos pokytis į USD: $ 0.
TOR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1279024384.
TOR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015711088.
TOR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.1279024384+762.75%
60 dienų$ -0.0015711088-9.36%
90 dienų$ 0--

Kas yra TOR (TOR)

TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.

TOR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TOR (TOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOR (TOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOR prognozes.

Peržiūrėkite TOR kainos prognozę dabar!

TOR į vietos valiutas

TOR (TOR) Tokenomika

Supratimas apie TOR (TOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TOR (TOR)

Kiek TOR(TOR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOR kaina USD valiuta yra 0.01676869USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOR į USD kaina?
Dabartinė TOR kaina USD valiuta yra $ 0.01676869. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TOR rinkos kapitalizacija?
TOR rinkos kapitalizacija yra $ 286.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOR apyvartoje?
TOR apyvartoje yra 17.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOR kaina?
TOR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOR kaina?
TOR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TOR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOR yra --USD.
Ar TOR kaina šiais metais kils?
TOR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.