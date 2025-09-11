TOPIA kaina (TOPIA)
-16.94%
+130.37%
-98.48%
-98.48%
TOPIA (TOPIA) realiojo laiko kaina yra $0.00012053. Per pastarąsias 24 valandas TOPIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003234 iki aukščiausios $ 0.00014511 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOPIA kaina yra $ 0.121452, o žemiausia – $ 0.00003234.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOPIA per pastarąją valandą pasikeitė -16.94%, per 24 valandas – +130.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -98.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TOPIA rinkos kapitalizacija yra $ 210.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TOPIA apyvartoje yra 1.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 602.65K
Šiandienos TOPIA kainos pokytis į USD: $ 0.
TOPIA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001194450.
TOPIA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001188885.
TOPIA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.008600370575160805.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+130.37%
|30 dienų
|$ -0.0001194450
|-99.09%
|60 dienų
|$ -0.0001188885
|-98.63%
|90 dienų
|$ -0.008600370575160805
|-98.61%
## What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. ## What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. ## History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. ## What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. ## What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.
