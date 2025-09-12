Daugiau apie TOGA

TOGA kaina (TOGA)

+1.20%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:16:20(UTC+8)

TOGA (TOGA) kainos informacija (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01149809
$ 0.01149809$ 0.01149809

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+1.28%

+9.98%

+9.98%

TOGA (TOGA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TOGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOGA kaina yra $ 0.01149809, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOGA per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +1.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TOGA (TOGA) rinkos informacija

$ 78.93K
$ 78.93K$ 78.93K

--
----

$ 78.93K
$ 78.93K$ 78.93K

999.21M
999.21M 999.21M

999,210,573.599762
999,210,573.599762 999,210,573.599762

Dabartinė TOGA rinkos kapitalizacija yra $ 78.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TOGA apyvartoje yra 999.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 999210573.599762. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.93K

TOGA (TOGA) kainos istorija USD

Šiandienos TOGA kainos pokytis į USD: $ 0.
TOGA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TOGA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TOGA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.28%
30 dienų$ 0+16.33%
60 dienų$ 0+28.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra TOGA (TOGA)

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

TOGA (TOGA) išteklius

Oficiali svetainė

TOGA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TOGA (TOGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOGA (TOGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOGA prognozes.

Peržiūrėkite TOGA kainos prognozę dabar!

TOGA į vietos valiutas

TOGA (TOGA) Tokenomika

Supratimas apie TOGA (TOGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TOGA (TOGA)

Kiek TOGA(TOGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TOGA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TOGA į USD kaina?
Dabartinė TOGA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TOGA rinkos kapitalizacija?
TOGA rinkos kapitalizacija yra $ 78.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TOGA apyvartoje?
TOGA apyvartoje yra 999.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TOGA kaina?
TOGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01149809USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TOGA kaina?
TOGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TOGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TOGA yra --USD.
Ar TOGA kaina šiais metais kils?
TOGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TOGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:16:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.