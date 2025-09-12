Daugiau apie THUMB

Thumb kaina (THUMB)

Neįtraukta į sąrašą

1 THUMB į USD – tiesioginė kaina:

$0.0026104
$0.0026104
+0.80%1D
USD
Thumb (THUMB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:26:19(UTC+8)

Thumb (THUMB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00256293
$ 0.00256293$ 0.00256293
24 val. žemiausia
$ 0.00263143
$ 0.00263143$ 0.00263143
24 val. aukščiausia

$ 0.00256293
$ 0.00256293$ 0.00256293

$ 0.00263143
$ 0.00263143$ 0.00263143

$ 0.01350546
$ 0.01350546$ 0.01350546

$ 0.00109283
$ 0.00109283$ 0.00109283

-0.26%

+0.88%

+6.52%

+6.52%

Thumb (THUMB) realiojo laiko kaina yra $0.0026104. Per pastarąsias 24 valandas THUMB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00256293 iki aukščiausios $ 0.00263143 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THUMB kaina yra $ 0.01350546, o žemiausia – $ 0.00109283.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THUMB per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Thumb (THUMB) rinkos informacija

$ 540.18K
$ 540.18K$ 540.18K

--
----

$ 540.18K
$ 540.18K$ 540.18K

206.89M
206.89M 206.89M

206,892,539.203961
206,892,539.203961 206,892,539.203961

Dabartinė Thumb rinkos kapitalizacija yra $ 540.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. THUMB apyvartoje yra 206.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 206892539.203961. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 540.18K

Thumb (THUMB) kainos istorija USD

Šiandienos Thumb kainos pokytis į USD: $ 0.
Thumb 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012348408.
Thumb 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013415101.
Thumb 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010114803626298383.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.88%
30 dienų$ +0.0012348408+47.30%
60 dienų$ +0.0013415101+51.39%
90 dienų$ +0.0010114803626298383+63.26%

Kas yra Thumb (THUMB)

thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.

Thumb (THUMB) išteklius

Oficiali svetainė

Thumb kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Thumb (THUMB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Thumb (THUMB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Thumb prognozes.

Peržiūrėkite Thumb kainos prognozę dabar!

THUMB į vietos valiutas

Thumb (THUMB) Tokenomika

Supratimas apie Thumb (THUMB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THUMBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Thumb (THUMB)

Kiek Thumb(THUMB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė THUMB kaina USD valiuta yra 0.0026104USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė THUMB į USD kaina?
Dabartinė THUMB kaina USD valiuta yra $ 0.0026104. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Thumb rinkos kapitalizacija?
THUMB rinkos kapitalizacija yra $ 540.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra THUMB apyvartoje?
THUMB apyvartoje yra 206.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) THUMB kaina?
THUMB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01350546USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) THUMB kaina?
THUMB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00109283USD.
Kokia yra THUMB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis THUMB yra --USD.
Ar THUMB kaina šiais metais kils?
THUMB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite THUMB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:26:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.