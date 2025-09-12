Daugiau apie XRUNE

Thorstarter kaina (XRUNE)

1 XRUNE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00209963
+3.20%1D
Thorstarter (XRUNE) kainos grafikas realiu laiku
Thorstarter (XRUNE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00201403
24 val. žemiausia
$ 0.00217623
24 val. aukščiausia

$ 0.00201403
$ 0.00217623
$ 0.707193
$ 0.00114084
+0.24%

+3.29%

+5.39%

+5.39%

Thorstarter (XRUNE) realiojo laiko kaina yra $0.00209963. Per pastarąsias 24 valandas XRUNE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00201403 iki aukščiausios $ 0.00217623 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRUNE kaina yra $ 0.707193, o žemiausia – $ 0.00114084.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRUNE per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +3.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Thorstarter (XRUNE) rinkos informacija

$ 239.66K
--
$ 1.12M
114.15M
535,328,769.27
Dabartinė Thorstarter rinkos kapitalizacija yra $ 239.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XRUNE apyvartoje yra 114.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 535328769.27. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M

Thorstarter (XRUNE) kainos istorija USD

Šiandienos Thorstarter kainos pokytis į USD: $ 0.
Thorstarter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002853390.
Thorstarter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003372450.
Thorstarter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003326104767337614.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.29%
30 dienų$ -0.0002853390-13.58%
60 dienų$ -0.0003372450-16.06%
90 dienų$ -0.0003326104767337614-13.67%

Kas yra Thorstarter (XRUNE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Thorstarter (XRUNE) išteklius

Oficiali svetainė

Thorstarter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Thorstarter (XRUNE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Thorstarter (XRUNE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Thorstarter prognozes.

Peržiūrėkite Thorstarter kainos prognozę dabar!

XRUNE į vietos valiutas

Thorstarter (XRUNE) Tokenomika

Supratimas apie Thorstarter (XRUNE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRUNEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Thorstarter (XRUNE)

Kiek Thorstarter(XRUNE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XRUNE kaina USD valiuta yra 0.00209963USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XRUNE į USD kaina?
Dabartinė XRUNE kaina USD valiuta yra $ 0.00209963. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Thorstarter rinkos kapitalizacija?
XRUNE rinkos kapitalizacija yra $ 239.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XRUNE apyvartoje?
XRUNE apyvartoje yra 114.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XRUNE kaina?
XRUNE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.707193USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XRUNE kaina?
XRUNE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00114084USD.
Kokia yra XRUNE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XRUNE yra --USD.
Ar XRUNE kaina šiais metais kils?
XRUNE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XRUNE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.