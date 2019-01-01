THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomika

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTHE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Informacija

This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls

Oficiali svetainė:
https://www.thefinalbitcoincto.com/

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 34.01K
$ 34.01K$ 34.01K
Bendra pasiūla:
$ 978.36M
$ 978.36M$ 978.36M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 978.36M
$ 978.36M$ 978.36M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 34.01K
$ 34.01K$ 34.01K
Visų laikų rekordas:
$ 0.006008
$ 0.006008$ 0.006008
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHITCOIN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SHITCOIN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SHITCOIN tokenomiką, galite peržiūrėti SHITCOIN tokeno kainą realiuoju laiku!

SHITCOIN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SHITCOIN? Mūsų SHITCOIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.