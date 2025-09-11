Daugiau apie THAPT

Thala APT kaina (THAPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 THAPT į USD – tiesioginė kaina:

$4.45
$4.45$4.45
+0.20%1D
USD
Thala APT (THAPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:42:12(UTC+8)

Thala APT (THAPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.4
$ 4.4$ 4.4
24 val. žemiausia
$ 4.52
$ 4.52$ 4.52
24 val. aukščiausia

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

$ 4.52
$ 4.52$ 4.52

$ 19.21
$ 19.21$ 19.21

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.18%

+0.28%

+5.09%

+5.09%

Thala APT (THAPT) realiojo laiko kaina yra $4.45. Per pastarąsias 24 valandas THAPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.4 iki aukščiausios $ 4.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THAPT kaina yra $ 19.21, o žemiausia – $ 3.76.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THAPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Thala APT (THAPT) rinkos informacija

$ 31.51M
$ 31.51M$ 31.51M

--
----

$ 31.51M
$ 31.51M$ 31.51M

7.08M
7.08M 7.08M

7,075,140.2
7,075,140.2 7,075,140.2

Dabartinė Thala APT rinkos kapitalizacija yra $ 31.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. THAPT apyvartoje yra 7.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 7075140.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.51M

Thala APT (THAPT) kainos istorija USD

Šiandienos Thala APT kainos pokytis į USD: $ +0.0123765.
Thala APT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1520302450.
Thala APT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4378217050.
Thala APT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.076861508885042.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0123765+0.28%
30 dienų$ -0.1520302450-3.41%
60 dienų$ -0.4378217050-9.83%
90 dienų$ +0.076861508885042+1.76%

Kas yra Thala APT (THAPT)

thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT

Thala APT (THAPT) išteklius

Oficiali svetainė

Thala APT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Thala APT (THAPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Thala APT (THAPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Thala APT prognozes.

Peržiūrėkite Thala APT kainos prognozę dabar!

THAPT į vietos valiutas

Thala APT (THAPT) Tokenomika

Supratimas apie Thala APT (THAPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THAPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Thala APT (THAPT)

Kiek Thala APT(THAPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė THAPT kaina USD valiuta yra 4.45USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė THAPT į USD kaina?
Dabartinė THAPT kaina USD valiuta yra $ 4.45. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Thala APT rinkos kapitalizacija?
THAPT rinkos kapitalizacija yra $ 31.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra THAPT apyvartoje?
THAPT apyvartoje yra 7.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) THAPT kaina?
THAPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.21USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) THAPT kaina?
THAPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.76USD.
Kokia yra THAPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis THAPT yra --USD.
Ar THAPT kaina šiais metais kils?
THAPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite THAPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
