Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
Ištirkite pagrindinius Ternoa (CAPS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją.
Ternoa (CAPS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ternoa (CAPS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CAPS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CAPS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CAPS tokenomiką, galite peržiūrėti CAPS tokeno kainą realiuoju laiku!
