Ternoa kaina (CAPS)
+0.21%
-1.70%
-0.42%
-0.42%
Ternoa (CAPS) realiojo laiko kaina yra $0.00132833. Per pastarąsias 24 valandas CAPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00130396 iki aukščiausios $ 0.00135192 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAPS kaina yra $ 0.227823, o žemiausia – $ 0.00091711.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAPS per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ternoa rinkos kapitalizacija yra $ 2.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAPS apyvartoje yra 1.83B vienetų, o bendras kiekis siekia 2495986190.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.32M
Šiandienos Ternoa kainos pokytis į USD: $ 0.
Ternoa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000791840.
Ternoa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003321588.
Ternoa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.70%
|30 dienų
|$ -0.0000791840
|-5.96%
|60 dienų
|$ -0.0003321588
|-25.00%
|90 dienų
|$ 0
|--
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
