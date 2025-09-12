Daugiau apie TORI

Teritori kaina (TORI)

1 TORI į USD – tiesioginė kaina:

$0,0005718
-3,70%1D
USD
Teritori (TORI) kainos grafikas realiu laiku
Teritori (TORI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0,780407
$ 0
+0,33%

-3,73%

+11,45%

+11,45%

Teritori (TORI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TORI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TORI kaina yra $ 0,780407, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TORI per pastarąją valandą pasikeitė +0,33%, per 24 valandas – -3,73%, o per pastarąsias 7 dienas – +11,45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Teritori (TORI) rinkos informacija

$ 225,90K
--
$ 437,32K
394,88M
764 442 447,246282
Dabartinė Teritori rinkos kapitalizacija yra $ 225,90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TORI apyvartoje yra 394,88M vienetų, o bendras kiekis siekia 764442447.246282. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 437,32K

Teritori (TORI) kainos istorija USD

Šiandienos Teritori kainos pokytis į USD: $ 0.
Teritori 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Teritori 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Teritori 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3,73%
30 dienų$ 0+54,78%
60 dienų$ 0+40,94%
90 dienų$ 0--

Kas yra Teritori (TORI)

Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features.

Teritori (TORI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Teritori kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Teritori (TORI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Teritori (TORI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Teritori prognozes.

Peržiūrėkite Teritori kainos prognozę dabar!

TORI į vietos valiutas

Teritori (TORI) Tokenomika

Supratimas apie Teritori (TORI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TORIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Teritori (TORI)

Kiek Teritori(TORI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TORI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TORI į USD kaina?
Dabartinė TORI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Teritori rinkos kapitalizacija?
TORI rinkos kapitalizacija yra $ 225,90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TORI apyvartoje?
TORI apyvartoje yra 394,88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TORI kaina?
TORI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,780407USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TORI kaina?
TORI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TORI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TORI yra --USD.
Ar TORI kaina šiais metais kils?
TORI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TORI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.