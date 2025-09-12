Daugiau apie TABBY

TabbyPOS logotipas

TabbyPOS kaina (TABBY)

Neįtraukta į sąrašą

1 TABBY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00113336
$0.00113336$0.00113336
-3.00%1D
mexc
USD
TabbyPOS (TABBY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:14:44(UTC+8)

TabbyPOS (TABBY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00113077
$ 0.00113077$ 0.00113077
24 val. žemiausia
$ 0.00118178
$ 0.00118178$ 0.00118178
24 val. aukščiausia

$ 0.00113077
$ 0.00113077$ 0.00113077

$ 0.00118178
$ 0.00118178$ 0.00118178

$ 0.182339
$ 0.182339$ 0.182339

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.91%

+48.86%

+48.86%

TabbyPOS (TABBY) realiojo laiko kaina yra $0.00113522. Per pastarąsias 24 valandas TABBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00113077 iki aukščiausios $ 0.00118178 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TABBY kaina yra $ 0.182339, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TABBY per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -2.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TabbyPOS (TABBY) rinkos informacija

$ 90.67K
$ 90.67K$ 90.67K

--
----

$ 90.67K
$ 90.67K$ 90.67K

80.00M
80.00M 80.00M

80,000,000.0
80,000,000.0 80,000,000.0

Dabartinė TabbyPOS rinkos kapitalizacija yra $ 90.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TABBY apyvartoje yra 80.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 80000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.67K

TabbyPOS (TABBY) kainos istorija USD

Šiandienos TabbyPOS kainos pokytis į USD: $ 0.
TabbyPOS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001917068.
TabbyPOS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000710380.
TabbyPOS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003023461994463513.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.91%
30 dienų$ -0.0001917068-16.88%
60 dienų$ -0.0000710380-6.25%
90 dienų$ -0.0003023461994463513-21.03%

Kas yra TabbyPOS (TABBY)

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

TabbyPOS (TABBY) išteklius

TabbyPOS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TabbyPOS (TABBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TabbyPOS (TABBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TabbyPOS prognozes.

Peržiūrėkite TabbyPOS kainos prognozę dabar!

TABBY į vietos valiutas

TabbyPOS (TABBY) Tokenomika

Supratimas apie TabbyPOS (TABBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TABBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TabbyPOS (TABBY)

Kiek TabbyPOS(TABBY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TABBY kaina USD valiuta yra 0.00113522USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TABBY į USD kaina?
Dabartinė TABBY kaina USD valiuta yra $ 0.00113522. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TabbyPOS rinkos kapitalizacija?
TABBY rinkos kapitalizacija yra $ 90.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TABBY apyvartoje?
TABBY apyvartoje yra 80.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TABBY kaina?
TABBY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.182339USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TABBY kaina?
TABBY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TABBY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TABBY yra --USD.
Ar TABBY kaina šiais metais kils?
TABBY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TABBY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.