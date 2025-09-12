SYLVI AGENT kaina (SYLVIAI)
SYLVI AGENT (SYLVIAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SYLVIAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYLVIAI kaina yra $ 0.00406367, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYLVIAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.83%, per 24 valandas – +1.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SYLVI AGENT rinkos kapitalizacija yra $ 71.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SYLVIAI apyvartoje yra 999.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 999909976.338789. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.49K
Šiandienos SYLVI AGENT kainos pokytis į USD: $ 0.
SYLVI AGENT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SYLVI AGENT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SYLVI AGENT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Šiandien
|$ 0
|+1.54%
|30 dienų
|$ 0
|+7.05%
|60 dienų
|$ 0
|+6.33%
|90 dienų
|$ 0
|--
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. - Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
