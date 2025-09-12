Daugiau apie SWORD

SWORD logotipas

SWORD kaina (SWORD)

Neįtraukta į sąrašą

1 SWORD į USD – tiesioginė kaina:

+1.50%1D
SWORD (SWORD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:34:18(UTC+8)

SWORD (SWORD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.57%

+0.17%

+0.17%

SWORD (SWORD) realiojo laiko kaina yra $0.00000325. Per pastarąsias 24 valandas SWORD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000032 iki aukščiausios $ 0.00000326 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWORD kaina yra $ 0.00004084, o žemiausia – $ 0.00000174.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWORD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SWORD (SWORD) rinkos informacija

$ 22.86K
$ 22.86K$ 22.86K

$ 24.94K
$ 24.94K$ 24.94K

Dabartinė SWORD rinkos kapitalizacija yra $ 22.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWORD apyvartoje yra 7.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 7665089170.505355. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.94K

SWORD (SWORD) kainos istorija USD

Šiandienos SWORD kainos pokytis į USD: $ 0.
SWORD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000001768.
SWORD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000014193.
SWORD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.57%
30 dienų$ -0.0000001768-5.44%
60 dienų$ +0.0000014193+43.67%
90 dienų$ 0--

Kas yra SWORD (SWORD)

SWORD is the first community token to be launched on the Arena platform (https://starsarena.com/SwordAvax/) through a fair and transparent public sale. SWORD is led by early adopters of Arena and supports charitable causes through its foundation and community. SWORD is part of the Avalanche ecosystem.

SWORD (SWORD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SWORD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SWORD (SWORD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SWORD (SWORD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SWORD prognozes.

Peržiūrėkite SWORD kainos prognozę dabar!

SWORD į vietos valiutas

SWORD (SWORD) Tokenomika

Supratimas apie SWORD (SWORD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWORDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SWORD (SWORD)

Kiek SWORD(SWORD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWORD kaina USD valiuta yra 0.00000325USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWORD į USD kaina?
Dabartinė SWORD kaina USD valiuta yra $ 0.00000325. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SWORD rinkos kapitalizacija?
SWORD rinkos kapitalizacija yra $ 22.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWORD apyvartoje?
SWORD apyvartoje yra 7.03BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWORD kaina?
SWORD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00004084USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWORD kaina?
SWORD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000174USD.
Kokia yra SWORD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWORD yra --USD.
Ar SWORD kaina šiais metais kils?
SWORD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWORD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:34:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.