Survarium kaina (SURV)
-2.75%
-0.74%
+6.26%
+6.26%
Survarium (SURV) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SURV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SURV kaina yra $ 0.00135913, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SURV per pastarąją valandą pasikeitė -2.75%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Survarium rinkos kapitalizacija yra $ 391.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SURV apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 391.07K
Šiandienos Survarium kainos pokytis į USD: $ 0.
Survarium 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Survarium 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Survarium 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.74%
|30 dienų
|$ 0
|-15.64%
|60 dienų
|$ 0
|-12.36%
|90 dienų
|$ 0
|--
Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players.
