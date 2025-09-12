SureRemit kaina (RMT)
SureRemit (RMT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RMT kaina yra $ 0.03794555, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RMT per pastarąją valandą pasikeitė +0.85%, per 24 valandas – +2.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SureRemit rinkos kapitalizacija yra $ 237.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RMT apyvartoje yra 746.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 746896620.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 237.20K
Šiandienos SureRemit kainos pokytis į USD: $ 0.
SureRemit 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SureRemit 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SureRemit 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.82%
|30 dienų
|$ 0
|-19.53%
|60 dienų
|$ 0
|-27.71%
|90 dienų
|$ 0
|--
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
