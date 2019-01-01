Super OETH (SUPEROETH) Tokenomika
Super OETH (SUPEROETH) Informacija
Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk.
Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
Super OETH (SUPEROETH) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Super OETH (SUPEROETH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Super OETH (SUPEROETH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Super OETH (SUPEROETH) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUPEROETH tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SUPEROETH tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SUPEROETH tokenomiką, galite peržiūrėti SUPEROETH tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.