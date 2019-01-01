Super OETH (SUPEROETH) Tokenomika

Super OETH (SUPEROETH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSuper OETH (SUPEROETH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Super OETH (SUPEROETH) Informacija

Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk.

Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.

Oficiali svetainė:
https://www.originprotocol.com/super-oeth

Super OETH (SUPEROETH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Super OETH (SUPEROETH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
Bendra pasiūla:
$ 224.50K
$ 224.50K$ 224.50K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 224.50K
$ 224.50K$ 224.50K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
Visų laikų rekordas:
$ 4,954.12
$ 4,954.12$ 4,954.12
Visų laikų minimumas:
$ 1,312.97
$ 1,312.97$ 1,312.97
Dabartinė kaina:
$ 4,633.8
$ 4,633.8$ 4,633.8

Super OETH (SUPEROETH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Super OETH (SUPEROETH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUPEROETH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUPEROETH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUPEROETH tokenomiką, galite peržiūrėti SUPEROETH tokeno kainą realiuoju laiku!

SUPEROETH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SUPEROETH? Mūsų SUPEROETH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.