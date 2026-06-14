Anvil (ANVL) Tokenomika

Anvil (ANVL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAnvil (ANVL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 22:19:11(UTC+8)
USD

Anvil (ANVL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Anvil (ANVL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
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Bendra pasiūla:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
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FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 43.24M
$ 43.24M$ 43.24M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0006073
$ 0.0006073$ 0.0006073
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.0004324
$ 0.0004324$ 0.0004324

Anvil (ANVL) Informacija

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

Oficiali svetainė:
http://anvil.xyz/
Baltoji knyga:
https://docs.anvil.xyz/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xaeeaa594e7dc112d67b8547fe9767a02c15b5597

Anvil (ANVL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Anvil (ANVL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ANVL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ANVL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ANVL tokenomiką, galite peržiūrėti ANVL tokeno kainą realiuoju laiku!

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Anvil (ANVL) Kainų istorija

ANVL kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ANVL kainos prognozė

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Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

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