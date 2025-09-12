Daugiau apie SUKI

SUKI logotipas

SUKI kaina (SUKI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUKI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SUKI (SUKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:33:26(UTC+8)

SUKI (SUKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00512745
$ 0.00512745$ 0.00512745

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.91%

-3.91%

SUKI (SUKI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUKI kaina yra $ 0.00512745, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUKI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUKI (SUKI) rinkos informacija

$ 18.02K
$ 18.02K$ 18.02K

--
----

$ 18.02K
$ 18.02K$ 18.02K

183.79M
183.79M 183.79M

183,789,475.2
183,789,475.2 183,789,475.2

Dabartinė SUKI rinkos kapitalizacija yra $ 18.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUKI apyvartoje yra 183.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 183789475.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.02K

SUKI (SUKI) kainos istorija USD

Šiandienos SUKI kainos pokytis į USD: $ 0.
SUKI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SUKI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SUKI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-12.62%
60 dienų$ 0+2.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra SUKI (SUKI)

In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SUKI (SUKI) išteklius

Oficiali svetainė

SUKI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUKI (SUKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUKI (SUKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUKI prognozes.

Peržiūrėkite SUKI kainos prognozę dabar!

SUKI į vietos valiutas

SUKI (SUKI) Tokenomika

Supratimas apie SUKI (SUKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUKI (SUKI)

Kiek SUKI(SUKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUKI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUKI į USD kaina?
Dabartinė SUKI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUKI rinkos kapitalizacija?
SUKI rinkos kapitalizacija yra $ 18.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUKI apyvartoje?
SUKI apyvartoje yra 183.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUKI kaina?
SUKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00512745USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUKI kaina?
SUKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SUKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUKI yra --USD.
Ar SUKI kaina šiais metais kils?
SUKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.