Stargate kaina (STARGATE)

Neįtraukta į sąrašą

1 STARGATE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00015134
+26.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Stargate (STARGATE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:58:37(UTC+8)

Stargate (STARGATE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00990877
$ 0
-0.69%

+26.23%

+76.76%

+76.76%

Stargate (STARGATE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas STARGATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STARGATE kaina yra $ 0.00990877, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STARGATE per pastarąją valandą pasikeitė -0.69%, per 24 valandas – +26.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +76.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stargate (STARGATE) rinkos informacija

$ 151.26K
--
$ 151.26K
999.37M
999,371,475.113207
Dabartinė Stargate rinkos kapitalizacija yra $ 151.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STARGATE apyvartoje yra 999.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 999371475.113207. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 151.26K

Stargate (STARGATE) kainos istorija USD

Šiandienos Stargate kainos pokytis į USD: $ 0.
Stargate 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Stargate 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Stargate 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+26.23%
30 dienų$ 0+77.85%
60 dienų$ 0+123.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra Stargate (STARGATE)

The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Stargate (STARGATE) išteklius

Oficiali svetainė

Stargate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stargate (STARGATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stargate (STARGATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stargate prognozes.

Peržiūrėkite Stargate kainos prognozę dabar!

STARGATE į vietos valiutas

Stargate (STARGATE) Tokenomika

Supratimas apie Stargate (STARGATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STARGATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stargate (STARGATE)

Kiek Stargate(STARGATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STARGATE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STARGATE į USD kaina?
Dabartinė STARGATE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stargate rinkos kapitalizacija?
STARGATE rinkos kapitalizacija yra $ 151.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STARGATE apyvartoje?
STARGATE apyvartoje yra 999.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STARGATE kaina?
STARGATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00990877USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STARGATE kaina?
STARGATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra STARGATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STARGATE yra --USD.
Ar STARGATE kaina šiais metais kils?
STARGATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STARGATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:58:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.