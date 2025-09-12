Daugiau apie STARBASE

STARBASE Kainos informacija

STARBASE Baltoji knyga

STARBASE Oficiali svetainė

STARBASE Tokenomika

STARBASE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

STARBASE logotipas

STARBASE kaina (STARBASE)

Neįtraukta į sąrašą

1 STARBASE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
STARBASE (STARBASE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:58:17(UTC+8)

STARBASE (STARBASE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.83%

-31.64%

-31.64%

STARBASE (STARBASE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas STARBASE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STARBASE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STARBASE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -4.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -31.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

STARBASE (STARBASE) rinkos informacija

$ 29.54K
$ 29.54K$ 29.54K

--
----

$ 42.20K
$ 42.20K$ 42.20K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė STARBASE rinkos kapitalizacija yra $ 29.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STARBASE apyvartoje yra 700.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.20K

STARBASE (STARBASE) kainos istorija USD

Šiandienos STARBASE kainos pokytis į USD: $ 0.
STARBASE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
STARBASE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
STARBASE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.83%
30 dienų$ 0-52.02%
60 dienų$ 0-69.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra STARBASE (STARBASE)

All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

STARBASE (STARBASE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

STARBASE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos STARBASE (STARBASE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STARBASE (STARBASE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STARBASE prognozes.

Peržiūrėkite STARBASE kainos prognozę dabar!

STARBASE į vietos valiutas

STARBASE (STARBASE) Tokenomika

Supratimas apie STARBASE (STARBASE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STARBASEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie STARBASE (STARBASE)

Kiek STARBASE(STARBASE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STARBASE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STARBASE į USD kaina?
Dabartinė STARBASE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra STARBASE rinkos kapitalizacija?
STARBASE rinkos kapitalizacija yra $ 29.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STARBASE apyvartoje?
STARBASE apyvartoje yra 700.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STARBASE kaina?
STARBASE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STARBASE kaina?
STARBASE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra STARBASE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STARBASE yra --USD.
Ar STARBASE kaina šiais metais kils?
STARBASE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STARBASE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:58:17(UTC+8)

STARBASE (STARBASE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.